TÜİK de artık gizleyemiyor: Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,1

Türkiye'de resmi işsizlik verilerinde gizlenen ve artık iş aramaktan umudunu kesenlerin de dahil olduğu gerçek işsizlik oranı ilk kez Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bülteninde yer aldı.

TÜİK, yeni veri setine geniş tanımlı işsizlik oranını ifade eden "atıl işgücü oranı" göstergesini ekledi. Buna göre Ocak ayında atıl iş gücü oranı yüzde 29,1 oldu.

Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a dayandı

TÜİK, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 olduğunu açıkladı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

"Potansiyel işgücü" ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden; iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla, iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler olarak tanımlanıyor.

Böylece yıllardır sendikaların açıkladığı ve iş bulmaktan umudunu yitirmiş kişileri de kapsayan geniş tanımlı işsizlik oranı TÜİK tarafından da kabul edilmiş oldu.

TÜİK tarafından açıklanan bu yeni gösterge ile pandemide işgücü ve istihdamda ortaya çıkan tahribat daha net olarak izlenebiliyor.

Her 4 gençten biri işsiz

TÜİK, Ocak ayında mevsimsel etkiden arındırılmış işsizlik oranını yüzde 12,2, aynı ayda mevsimsel etkiden arındırılmamış işsizlik oranını ise yüzde 13,4 olarak açıkladı.

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

TÜİK daha önce üçer aylık hareketli ortalamalar olarak yayımlanan verileri de 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık veriler olarak yayımlayacağını duyurmuştu.

TÜİK'in bugün yayımladığı bültende yeni hesaplama yöntemine ilişkin şöyle denildi:

"Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır. Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanacaktır."