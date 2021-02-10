TÜİK 'işsizlik azaldı' dedi, yanıt geldi: İşsiz sayısı 10 milyon 382 bin

DİSK-AR tarafından hazırlanan istihdam ve işsizlik verilerine ilişkin rapor yayımlandı.

Vahim tablo sürüyor

TÜİK'in açıkladığı Kasım 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına değinilen raporda, "Kasım 2020 verileri salgının en yoğun geçtiği nisan ve mayıs aylarından sonra kısmi bir gerilemenin görüldüğü ve ekonominin açıldığı dönemi yansıtıyor. Ancak istihdam ve işsizlikteki vahim tablo sürüyor" denildi.

TÜİK'e göre işsizlik düştü ama...

TÜİK’e göre dar işsizlik oranı (standart işsizlik oranı) 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Yine TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

DİSK-AR, "TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor" derken, şu ifadeleri kullandı:

Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. TÜİK’in verileri perdelenmiş verilerdir.

TÜİK’in Kasım 2020 dönemine ait sonuçlarında yer alan dar tanımlı (resmî) işsizlik oranı ve işsiz sayısı Covid-19 döneminde yaşanan istihdam ve iş kaybını yansıtmayan ve tamamen TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniğinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuçtur.

Rapordan özet bulgular şöyle: