TÜBİTAK'ın 'Bebekler Nereden Gelir' kitabı 'muzır' bulundu: Poşet içinde satılacak

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine TÜBİTAK'ın yayınladığı çocuk kitabı 'Bebekler Nereden Gelir' kitabını 'muzır' buldu.

Kitaba yönelik bu sansürle birlikte eser poşette ve 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

Anka'nın aktardığı habere göre, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar üzerine Anna Milbourne'un 'Bebekler Nereden Gelir' kitabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 'muzır nitelikte' olduğuna karar verildi.

Kararda, kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin 'maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu' belirtildi.

Kitabın, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nda yer alan kısıtlama hükümlerine tabi tutulacağı, söz konusu kanun hükümlerine göre 'küçüklere zararlıdır' damgası vurulacağı kaydedildi.