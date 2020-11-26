TTB Başkanı Fincancı: Belirtileri öngörmek mümkün değil

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, mafya lideri Alaaddin Çakıcı tarafından tehdit edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu’nun katıldığı ziyarette CHP heyetinde de Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yer aldı.

TTB heyeti görüşmenin ardından bir de basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplam vaka sayısını açıklaması üzerine konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Dün hep beraber gerçeklerin bir biçimde ortaya çıkma huyu olduğunu gördük. Biz TTB olarak başından beri haklı olduğumuzu söyledik ama keşke haklı olmasaydık” dedi.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun kasım ayı anket sonuçlarında günlük 50 bin civarı pozitif vaka tespit edildiğini hatırlatan Korur Fincancı, “Fahrettin Koca benim de öğrencim olmuş. Ben de bir kez daha hatırlatayım; hasta ile vaka tıpta aynıdır. Üstelik vakanın belirti göstermeyen olduğu ifade ediliyor ama koronavirüs hastalığında testin pozitif çıkmasından sonra ne zaman belirtilerin ortaya çıkacağı ve nasıl belirtiler olabileceğini öngörme olanağı yok. O insanları eve gönderdiğimizde onları hasta olarak tanımlamamanın da uygun olmadığını söylüyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Vedat Bulut da filyasyon ekiplerinden aldıkları Ankara’da günlük 4-5 bin vaka ve 14-15 bin izolasyon bilgisi ışığında Fahrettin Koca’nın açıkladığı 28 bin sayısının da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin “önlemler önerisi” hazırladığını hatırlatıp “Toplu hareketliliğin kısıtlanması, toplu bulunan alanların kapatılması, zorunlu üretim dışında üretimin mutlaka durması ve bunların en az iki hafta, tercihen dört hafta olması gerekmektedir. Dört hafta ideal olandır hızı düşürmek için. Bunu bilim söylüyor biz değil. Tabii bu süreçte insanların insanca yaşayabileceği ücretlerin de ödenmesi gerekiyor. Bunlar kredilerle değil doğrudan yardımlarla yapılmalı ki bir sosyal devletin alması gereken önlemler bu şekilde olmalıdır” diye konuştu.