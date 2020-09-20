Trump'a zehirli mektup gönderildi

ABD’li bir emniyet yetkilisi Donald Trump’a gönderilen ve risin isimli zehir ihtiva eden bir zarfın Beyaz Saray’a ulaşmadan engellendiğini söyledi.

Yetkili Associated Press’e verdiği demeçte, zarfın, Beyaz Saray’a ve Başkan Donald Trump’a gönderilen postaların tarandığı, hükümete ait bir tesiste alıkonulduğunu açıkladı. Yapılan ilk araştırmada zarfta keneotu bitkisinde doğal olarak bulunan risin adlı bir zehre rastlandığını belirten yetkili, sürmekte olan soruşturmaya dair daha fazla bilgi vermeye izni olmadığını kaydetti.

FBI, Gizli Servis ve ABD Posta Teftiş Hizmetleri tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak FBI’dan yapılan açıklamadaysa, FBI görevlilerinin ABD hükümetine ait bir posta tesisine gelen şüpheli bir mektup üzerinde çalıştıkları ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdidin söz konusu olmadığı ifade edildi.

2018 yılında eski bir donanma mensubu, Trump’a ve Trump yönetimi mensuplarına risinin elde edildiği maddeyi içeren zarflar gönderdiğini itiraf etmişti.

2014 yılındaysa Mississippi eyaletinde bir kişi, dönemin başkanı Barack Obama ve diğer yetkililere risine bulanmış mektuplar göndermesinin ardından 25 yıl hapse mahkûm edilmişti.