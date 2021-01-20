Trump veda töreninde konuştu: Bir şekilde geri geleceğiz

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’ı terk etti. Bugün ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, Beyaz Saray’ı terk ettikten sonra Maryland’daki Andrews askeri üssünde düzenlediği “veda” töreninde konuştu.

“Biz sıradan bir yönetim değiliz” diyen Trump görevi süresince askeri ve ekonomik başarılara imza attığını savunarak “Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz” dedi.

Destekçilerine "Harika insanlarsınız, bu ülke harika bir ülke, başkanınız olmak bir onur ve ayrıcalık" diye seslenen Trump “Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz. Başkan Yardımcısı Pence’e ve Kongre’ye teşekkür ediyorum, Kongre ile iyi çalıştık. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz” diye konuştu.

Trump Beyaz Saray’ı terk ederken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada da görevi boyunca çok şey başardığını savunarak kendisinin ve eşi Melania’nın ABD halkını sevdiğini söyledi.

Maryland’den ayrılan Trump Air Force One başkanlık uçağıyla son seyahatini Florida’ya yapıyor.