ABD'de başkanlık için devir teslim töreni bugün yapılacak

ABD'de başkanlık için devir teslim töreni bugün ABD Kongre Binası önünde gerçekleşiyor. ABD'nin seçilen başkanı Joe Biden ve seçilen başkan yardımcısı Kamala Harris, bugün törende yemin ederek görevlerine başlamış olacak.

Bugün 59'uncusu düzenlenecek törenle birlikte ülkenin 46'ncı başkanı olacak olan 78 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuş olacak.

Tören, pandemi ve güvenlik tedbirleri nedeniyle önceki törenlere kıyasla tenha olacak. Törende boş olacak bölümlere yaklaşık 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.

25 bin asker görevli

Bugünkü törende şu ana kadarki en sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Tören sırasında yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız askerinin kentte görev yapacağı bildirildi. Tören sırasında Kongre Binası çevresindeki tüm sokaklar, güvenlik görevlileri tarafından denetlenecek.

VoA'da yer alan habere göre, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yaptığı açıklamada, "İç tehdit olduğuna ilişkin herhangi bir istihbarat bulunmasa da başkentte güvenliği sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Washington'a ulaşan birliklere ilave eğitim verdiklerini kaydeden Miller, "Uygunsuz bir durum gördüklerinde ya da haberdar olduklarında bunu komuta zincirine bildirmelerini sağlayacağız" dedi.

Yemin töreninin düzenleneceği Kongre binası ve etrafı, yüksek tel örgü ve dikenli tellerle çevrildi.

Kongre binası ve Washington Anıtı arasında kalan ve National Mall olarak bilinen bölge civarındaki yollar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılırken komşu Virginia eyaletini Washington'a bağlayan köprülerin çoğu da trafiğe kapatıldı.

Trump'tan videolu 'dua edin' mesajı

Bugün başkanlık görevini devredecek olan Donald Trump, tören öncesinde bir veda mesajı içeren bir video yayınladı.

Trump, videoda, ABD'lilere yeni yönetimin başarılı olması için "dua etme" çağrısında bulundu.



Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı.

AB'den mesaj

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi. von der Leyen, AB'nin ABD ile "yeni bir başlangıç yapmaya" hazır olduğunu söyledi.

Program

Tören, yerel saatle 10.00'da başkan yardımcısı Harris'in yemin töreniyle başlayacak. Harris'in ardından Biden, 12.00'de yeni görevi için yemin edecek. Tören sırasında pop şarkıcıları Jennifer Lopez ve Lady Gaga sahneye çıkacak. Country şarkıcısı Garth Brooks'un da sahnede şarkı söylemesi bekleniyor.

Biden ve Harris'in daha sonra eşleriyle birlikte askeri törene katılmaları ve ardından Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etmeleri bekleniyor. Biden ve Harris'e eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ve eşleri eşlik edecek.

Biden ve Harris, son olarak Beyaz Saray'a gidecek. Burada Covid-19 tedbirleri nedeniyle daha önce Pensilvanya Bulvarı'nda düzenlenen törenler yerine sanatçıların ekrandan katılacağı çevrimiçi bir tören düzenlenecek.