Trump: Rusya ile nükleer silahlarla ilgili anlaşma üzerinde çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Moskova ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili anlaşma imzalamaktan memnuniyet duyacağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya ile nükleer silahlarla ilgili anlaşma sorusuna, “Şu anda Rusya ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Aramızda bu türden bir şey olsaydı, harika olurdu” yanıtını verdi.

27-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da, uzay güvenliği, doktrinler ve potansiyeller ile şeffaflık ve doğrulama konusunda birbirini takip eden uzman çalışma grupları biçimindeki ikili stratejik diyalog çerçevesinde Rusya ve ABD heyetleri toplantısı gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerden bir ay önce ise yine Viyana’da stratejik istikrar konusunda Rus-Amerikan istişareleri yapılmış, burada Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması, ayrıca Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) sona erdiği koşullarda istikrar ve öngörülebilirliğin korunması konuları ele alınmıştı.