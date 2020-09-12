Trump, Mart ayından bu yana 8 bin 800 refakatsiz çocuğu sınır dışı etti

ABD Sınır Devriye Şefi Yardımcısı Raul Ortiz, mahkemeye sunulan ifadesinde daha önce kamuoyuna duyurulmayan, sınır dışı edilen refakatsiz çocukların sayısına ilişkin bilgi verdi.

Ortiz, Trump yönetiminin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin acil durum talimatı çerçevesinde 20 Mart'tan bu yana yeni kısıtlamalar doğrultusunda 159 binden fazla kişiyi sınır dışı ettiğini açıkladı.

Raul Ortiz, 159 bin kişi arasında ülkeden hemen çıkarılan 8 bin 800 refakatsiz çocuk ile 7 bin 600 aile ferdinin bulunduğunu kaydetti.

Ortiz'in ifadesine, Trump yönetiminin, kısa süre önce Covid-19 kısıtlamaları çerçevesinde göçmen çocukların ruhsatlı ve gözlem altındaki merkezler yerine otellerde tutulmasına ilişkin tartışmalı uygulamaya ilişkin bir mahkeme kararını temyize götürmesi doğrultusunda başvuruldu.