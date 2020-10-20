Trump giderse kaybedecekler listesi: Erdoğan da var

ABD merkezli ekonomi dergisi Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde gitmesi durumunda kaybedecek olan dünya liderlerini sıralayan bir liste yayınladı.

Derginin hazırladığı kaybedecekler listesinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. Listedeki Erdoğan başlığında şöyle denildi:

"Trump'ın siyasi korumasına Muhammed bin Selman'dan daha fazla ihtiyacı olan kişi varsa, bu Türkiye Cumhurbaşkanı'dır. Trump, Türkiye ile Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına karşı yaptırım uygulamak isteyen Kongre arasında tek başına durdu. Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına karşın.

İkilinin kişisel bağları, kendi güçlerini bölgeye yollamak isteyen Erdoğan'a Trump'ı ABD askerlerini Suriye'deki Kürt bölgelerinden çekmesine ikna etmesini sağladı. Trump, bu kararı Pentagon veya ABD'nin İngiltere, Fransa ve Kürt savaşçılar gibi IŞİD'le mücadelede yer alan müttefiklerine danışmadan aldı.

Yürürlüğe girmeye hazır yaptırımlar ve Biden'ın ABD yönetimine daha önce yaptığı Türk muhalefet partilerini destekleme çağrısı, Erdoğan'ın Trump'ın gitmesiyle kaybedecek liderlerin başında getiriyor."

Bloomberg'in "Kaybedecek Liderler" listesinde yer alan diğer isimler Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu.