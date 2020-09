Trump: Bahreyn ile İsrail 'barış anlaşması'nı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'in de İsrail ile anlaştığını duyurdu.

Beyaz Saray, Trump'ın Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El-Halife ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından sözkonusu açıklamayı yaptığını bildirdi.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başka bir tarihi dönüm noktası daha... İki büyük dostumuz İsrail ile Bahreyn Krallığı, barış anlaşması üzerinde mutabakata vardılar. 30 gün içinde İsrail ile anlaşma yapan bir diğer Arap ülkesi!" diye yazdı.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!