İşçilerin kıdem ve emeklilik haklarını ortadan kaldıran 3 maddesi tepkiler sonrası geri çekilen ve ilk bölümü önceki gün kabul edilen torba yasa Meclis'ten geçti.

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"yle patronlara destek sürecek.

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından hemen her kamu kurumunda, “OHAL Komisyonları” kurulacak, patronlara daha çok “teşvik” verilecek ve hatalı yapılar için aranan ruhsat şartı ortadan kalkacak.

Yurtdışında bulunan parayı, altını, dövizi, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki bankalara veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilere, bu varlıklarını "kaynağı" sorulamayacak, denetime tabi tutulamayacak. Yurt içinde kayıt dışı varlık bulunduranlar da bu varlıklarını bildirirse aynı ayrıcalıklara sahip olabilecek. Cumhurbaşkanı, bildirim süresini 2022 yılına kadar uzatabilecek.

Düzenlemeyle kamu ve özel mülkiyete tabii arsa ve arazilerde 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat gerekmeyecek. Bunun için şartları daha esnek olacak “izin belgesi” uygulaması hayata geçirilecek.

Yasa ile ayrıca Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen patronların yüz binlerce TL’yi bulan kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni ödemeleri 6 ay ile bir yıl arasında “faizsiz” ertelendi.

Sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın dağıttığı basın kartına sahip çalışanların yıpranma hakkından yararlanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal eden AYM’yi dikkate almayan AKP, aynı düzenlemeyi de tekrar yasalaştırdı. Böylece basın kartı olmayan ancak bu sektörde çalışanların yıpranma hakkından yararlanmasının önü kapandı.