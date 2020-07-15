Tobruk Mısır'a askeri müdahale izni verdi

Türkiye’nin Trablus yönetimi üzerinden Libya’da varlık göstermesine, doğudaki Tobruk yönetiminden karşı hamle geldi.

Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi, Mısır'ın ülkeye askeri müdahalede bulunmasına izin vereceklerini duyurdu.

Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır'ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Kardeş iki ülke olan Libya ve Mısır, Libya'da işgalci güçlere karşı ulusal güvenliği korumak adına ortak hareket edebilir. Türkiye'nin işgalci tutumu ve yarattığı tehlike, Libya ve komşu ülke Mısır için büyük tehlike arz etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.

Tobruk'un hamlesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ''Hafter güçleri Sirte'den çekilmezse askeri hazırlık var" sözlerinin ardından geldi.