TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Eşit ve özgür bir ülke için...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ülkemizin çok ciddi sorunlarla boğuştuğu bir dönemde 100. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Her dört kişiden birinin işsiz, kadınların şiddet gördüğü, ormanların yakıldığı, laiklik karşıtı adımların atılmaya devam ettiği son günlerde kapitalizmin yıkılacağından emin olan komünistler halkımız için umut olmaya devam ediyor.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, TKP’nin dün yayımladığı “Omuz Ver!” başlıklı açıklamanın detayları yer alıyor. “Bugün Cumhuriyete sahip çıkıyorsak, patronlardan ve sermaye sınıfından uzak duracağız. Bugün bağımsız bir ülke istiyorsak, NATO ve Avrupa Birliği’nde karşı olacağız. Bugün laiklikten yanaysak, bunu cesaretle söyleyeceğiz, laikliğin ilkelerini sulandırmayacağız” denilen açıklamada, TKP’nin dostları, aydınlar ve emekçi halk partinin 100. yaşına girerken gerçekleştirdiği atılımın bir parçası olmaya çağrılıyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-esit-ve-ozgur-bir-ulke-icin

Spotify: https://open.spotify.com/episode/62BKYP8N1w9MvtkMrWDXww

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/g%C3%BCn%C3%BCn-yorumu-e%C5%9Fit-ve-%C3%B6zg%C3%BCr-bir-%C3%BClke-i%C3%A7in/id1472013604?i=1000484796481&l=tr