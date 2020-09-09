TKP’den Yusuf Ziya Bahadınlı’ya doğum günü hediyesi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde yusufziyabahadinli.org sitesini okurların ilgisine sunuyor.

TKP'nin yüzüncü yılında Yusuf Ziya Bahadınlı'ya hediye ettiği sitede, Bahadınlı'nın yaşamı video ve fotoğraflarla sunuluyor ve bazı kitapları da tam metin halinde okuyucularla paylaşılıyor.

Sitenin bir başka özelliği de uzun yıllar ülkemizde eğitimin temel kaynakları olarak kullanılmış Atasözleri ve Deyimler Sözlüklerini online olarak kullanmaya olanak sağlaması. Bu sayede siteyi bir referans kaynağı olarak sürekli kullanmak mümkün olacak.

Yusuf Ziya Bahadınlı’nın doğum günü olan 9 Eylül'de okurlarına sunulan site yeni kaynaklarla güncellenmeye devam edecek...