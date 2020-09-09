TKP’den Yusuf Ziya Bahadınlı’ya doğum günü hediyesi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde yusufziyabahadinli.org sitesini okurların ilgisine sunuyor.
TKP'nin yüzüncü yılında Yusuf
Sitenin bir başka özelliği de uzun yıllar ülkemizde eğitimin temel kaynakları olarak kullanılmış Atasözleri ve Deyimler Sözlüklerini online olarak kullanmaya olanak sağlaması. Bu sayede siteyi bir referans kaynağı olarak sürekli kullanmak mümkün olacak.
Yusuf Ziya Bahadınlı’nın doğum günü olan 9 Eylül'de okurlarına sunulan site yeni kaynaklarla güncellenmeye devam edecek...
Yusuf Ziya Bahadınlı
1927 yılında doğan Yusuf Ziya Bahadınlı yalnızca ülkemizin en deneyimli komünistlerinden birisi değil.
O bir köy enstitülü, bir öğretmen, bir yazar, bir yayıncı…
Hür Yayınevi ve Yeni Dünya Yayınları'nın kurucusu.
Aynı zamanda 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin meclise yolladığı 15 milletvekilinden birisi.
1975 yılında ikinci TİP’in kurucu üyesi ve 1999’dan beri önce Sosyalist İktidar Partisi, sonra Türkiye Komünist Partisi üyesi bir komünist. Yusuf Ziya Bahadınlı mücadele etmeye devam eden bir komünist olarak yaşamını sürdürmektedir.