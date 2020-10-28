TKP yürüyecek: 'Yasaklama yok hükmündedir'

TKP 29 Ekim günü saat 16.00'da Bakırköy Carousel önünden bir yürüyüş başlatacağını duyurmuş, "Halk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı yürüyoruz" sözleriyle halkı katılmaya çağırmıştı.

İl Başkanı Senem Doruk İnam bugün soL'a bir açıklama yaptı. İnam, Bakırköy Kaymakamlığı tarafından kendilerine bir tebligat yapıldığını, bu tebligatla yürüyüşlere müsaade edilmeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

İnam, "bizim için bu tebligatla bize bildirilen yasaklama yok hükmündedir" diye konuştu.

"İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin 11 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yasaklamanın getirildiğini yazmışlar. AKP'nin Cumhuriyet kutlamalarını yasaklamasına şaşırmıyoruz ama bu yasaklamayı sağlık kurullarının arkasına saklanarak yapmasını en hafif terimle siyasi cesaretten yoksunluk olarak görüyoruz" diyen Senem Doruk İnam, iktidarın salgın yönetiminin bir skandal olduğunu, alınması gereken önlemlerin hiçbirini almayıp, toplum yaşamını terörize etmekten başka anlamı olmayan kararları salgın önlemi olarak yutturduklarını söyledi.

İnam şöyle konuştu:

"Camiye çevrilmiş müzelere, doğru dürüst havalandırılmayan salonlara hiçbir kural tanımadan koşuşturanlar il hıfzıssıhha meclisi kararlarının ilgi alanına girmiyor. Cumhurbaşkanı'nın halka hakaret etmek ve otobüs üzerinden çay paketleri fırlatmak için düzenlediği mitinglerin salgın açısından anlamı tartışma konusu bile edilmiyor. Her sabah milyonlarca İstanbullu toplu taşıma araçlarına doluşup, hiçbir önlem alınmayan işyerlerine gönderilirken 'salgın önlemi' akıllara gelmiyor.

İktidarın en iyi uyguladığı 'salgın önlemi' Cumhuriyet'i yasaklamak oluyor.

Bakırköy Kaymakamlığı'nın Cumhuriyet düşmanlarına karşı yürüyüşümüzü yasaklama yetkisi de yetisi de yoktur.

Bu yasaklama kararının dayanakları çürüktür.

Yarın saat 16.00'da Bakırköy'de Yaşasın Cumhuriyet diyerek yürüyüşümüzü başlatacağız."