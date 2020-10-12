TKP seçim sistemini tartışmaya açıyor

Seçim adaletsizlikleri tek başlıkta değil, birden fazla alanda sürüyor. Seçim ve sandık kurullarında temsiliyet eşitsizliği, YSK'nin hükümete bağımlı biçimde süregelen kuralsız işleyişi, hükümetin seçmen kütükleriyle istediği gibi oynaması, yüzde 10 seçim barajı gibi eşitsizlikler Türkiye'de seçimleri adaletsiz kılıyor.

Türkiye'nin seçim hilelerini tartıştığı, kuralsızlığın kural haline getirildiği AKP döneminin seçimleri ve hileleri, iktidar partisinin karşı hamlesiyle birlikte gündem olurken, kökü çok gerilere giden adaletsiz seçim sistemi tartışmaya açılıyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin yayın organi Boyun Eğme'de AKP’nin her siyasi krizde bir koz olarak kullandığı ve iktidarda kalmak için yaptığı hilelerle oyuncağa çevirdiği seçim sistemi ele alınıyor.

TKP, seçme ve seçilme hakkı kaldı mı? diyerek önemli bir tartışmayı işaret edip gündeme taşıyor. Adaletsizlik kaynağını nereden alıyor sorusuna, seçim ve onun etrafındaki konuların ötesine geçen bir değerlendirmeyle ele alınması gerektiği işaret ediliyor.

'Adaletsizliğin seçim sistemi'

Gerçek bir halk yönetimi istiyorsak başlığıyla açılan tartışmaya TKP Merkez Konsey üyelerinin de görüşlerine yer veriliyor. TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Ali Rıza Aydın "Siyasi hakların olmazsa olmazı ise siyasi örgütlenme ve genel oy hakkıdır" diyor, "seçim hukukun ve devletin güvencesi altındadır; ama o hukuk ve devlet de siyasal iktidarın ve seçimi kendi çıkarına çevirebileceğini düşünen,muhalif denilen büyük düzen partilerinin tercihleriyle şekillenmektedir” tespitinde bulunuyor.

TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Özlem Şen Abay, ‘temsilde adalet’ ile ‘yönetimde istikrar’ kavramlarıyla ikisinin sarkaç işlevi gördüğü değerlendirmesinde bulunup parlementoya dair “Parlamentonun gücünün kırıldığı, itibarsızlaştırıldığı dönemler emekçi halkın mücadelesinde de gedikler açıyor. Ve emekçi halkın mücadelesi ve genel oy hakkı bu işlevsiz, itibarsız parlamentonun ve onun dar çerçevesi içinde kalan siyasetin kuyruğuna takılıp eritiliyor” diyor.

Seçim sistemin tartışıldığı Boyun Eğme gazetesinin bu sayısına NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.