TKP: Gözaltına alınan sendikacı ve işçiler derhal serbest bırakılmalıdır!

Türkiye Komünist Partisi, hakları için Ankara'ya yürümek isteyen metal işçilerine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan sendikacı ve işçiler derhal serbest bırakılmalıdır. İşçilere Ankara yolu açılmalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

Sendikalaştıkları için işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan metal işçilerinin bugün Gebze’den Ankara’ya yapacakları yürüyüş polis saldırısıyla engellendi. Saldırı sonrası çok sayıda işçi ile Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticileri gözaltına alındı.

Salgında fabrikalarda risk altında ve ağır koşullarda çalışmak zorunda kalan ve buna karşı örgütlenen işçileri sadece patronlar değil, siyasi iktidar da cezalandırıyor.

İşçileri virüs tedbirleri almadan çalıştıran sonra da örgütlendikleri için onları işten atarak ya da ücretsiz izne yollayarak cezalandırmaya çalışan patronlar suçludur. Aynı şekilde göstermelik tedbirlerle salgının yayılımını önlemeyen, patronların kârından başka hiçbir önceliği olmayan AKP iktidarı suç işlemeye devam etmektedir.

Türkiye Komünist Partisi metal işçilerinin yanındadır.

Gözaltına alınan sendikacı ve işçiler derhal serbest bırakılmalıdır. İşçilere Ankara yolu açılmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi