TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: TKP ülkenin en eski ve hiç eskimeyecek partisi

10 Eylül 1920, 10 Eylül 2020... Türkiye'nin en eski partisi 100 yaşında. Türkiye Komünist Partisi yüzüncü yaşını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Daha henüz bir ay önce bir konferans toplayan ve iddialı kararlar alan Türkiye Komünist Partisi hareketli bir döneme hazırlanıyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TKP yüzüncü yaşına girerken soL'un sorularını yanıtladı. Okuyan komünizmin yüz yıl öncesine kıyasla çok daha yakıcı bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek TKP'nin de bu sorumluluk ve bilinçle hareket ettiğini belirtiyor.

Salgın bahanesi ile üç büyük şehirdeki etkinlikleri iptal edilen TKP'nin Genel Sekreteri bu çaptaki toplumsal etkinlikleri salgın döneminde bir inatlaşmaya taşımanın riskleri olduğunu belirtse de hükümetin salgını kullanarak siyaset alanını tamamen sınırlandırmasına izin vermeyeceklerinin altını çiziyor.

Okuyan'ın sorularımıza yanıtları şu şekilde:

- Yüzüncü yaşını kutlamak her partiye nasip olmaz. TKP bu ayrıcalığa bugün sahip oldu. Peki ama siyasetin hep acelesi olan bir kurum olduğunu da düşünürseniz bir asır sizce büyük bir geç kalmışlık mı, yoksa sırtınızı dayadığınız büyük bir güç mü, ne dersiniz?

Bu sıralar CHP 97. Yaşını kutluyor. Cumhuriyet’in kurucu iradesinin partisinden söz ediyoruz. Türkiye Komünist Partisi üç yıl öncesinde yola çıkıyor. Evet, TKP ülkenin en eski ve hiç eskimeyecek partisi. Geç kalmışlık duygusu elbette biraz var. İnsanlık bundan yüz yıl önce kapitalizmden kurtulma şansı yakalamıştı. Rusya’da başlayan sosyalist devrim dalgası batıya doğru yayılabilseydi, bunun kalıcı-tarihsel sonuçları olacaktı. Bir dizi nedenle bu gerçekleşmedi. Yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada komünist partileri artık uzatmaları oynayan, çürüyen bir toplumsal sistemi yıkıp yerine insanca bir düzen kurmaya odaklanmak zorunda. Bu anlamda komünizm yüz yıl öncesinden daha yakıcı bir gereksinim haline geldi. Çünkü bugünkü dünya sisteminin sürdüğü bir yüzyıl, geride bıraktığımız yüz yılda emperyalizmin insanlığa çektirdiği acıları mumla aratabilir. Yüz yaşındaki TKP hayata, ülkeye, dünyaya bu bilinçle bakıyor. Bir de gurur var elbette... Yapılan hatalar, eksiklikler... Ancak bütün bu sürede dünyada ve Türkiye’de komünistlerin utanacakları hiçbir şey yok. Üretken, yaratıcı, kararlı, yurtsever, insanlığın mutluluğu ve refahı için uğraşan insanlardı komünistler ve hâlâ öyle...

- Aslında büyük bir mitingle yüzüncü yaşı kutlamaya hazırlanıyordunuz ama pandemi gerekçesiyle müsaade edilmedi. "Erdoğan'a müsaade ediliyor, TKP'ye niye edilmiyor?" diye kararı eleştirenler oldu. Siz bu kararı haklı buldunuz mu? Giresun'daki AKP mitinginde ortaya çıkan görüntülerin bir benzeri mi yaşanacaktı TKP mitinginde de?

Bir değil üç ayrı miting yapacaktık aynı anda. Bunlar yasaklanmasaydı, biz katılımcıların sağlığını riske atmayacak, gerekli önlemleri fazlasıyla alacaktık. Siyasi iktidarın pandemi politikaları tutarsız, etkisiz ve gerici bir siyasi hareketin fıtratına fazlasıyla uygun. Lakin her şeyin ötesinde kapitalizmin mantığına uygun. Aslında bütün dünya için geçerli bu. Sermaye sınıfı Covid-19’la mücadeleye izin vermedi. Daha başlangıçta mutlak izolasyon gerekiyordu. Yapamadılar, yapamazlar da. Şimdi farklı bir noktaya geldik. Bugün salgın özellikle kapalı ortamdaki işyerleri ve yine o işyerlerine giden emekçileri taşıyan toplu ulaşım araçlarında yayılıyor. Yani mesele tamamen sınıfsal. Ekonominin çarkları dönmek zorunda... Ekonominin çarkları dönecekse, halkın sağlığı için kısa süreliğine bazı önlemler alma yetenekleri yoksa mücadelenin de süreceğini bilmek zorundalar. TKP mücadelesini durduramaz. Ancak kendi üyelerinin, dostların ve halkın sağlığını düşünerek hareket eder. Şu ana kadar partimizin üyelerinden Covid-19’a yakalananların hiçbiri parti faaliyetleriyle ilgili bir öyküye sahip değil. Fabrika işçileri çoğunlukla ve onların takibini, karantina süreçlerini biz kendimiz denetliyoruz. Ve gelişmelere göre önlem düzeyimizi artırıyoruz. Tekrar ediyorum, hükümetin salgını kullanarak siyaset alanını tamamen sınırlandırmasına izin vermeyeceğiz.

- Partiden yapılan açıklamaya göre 10 Eylül 500 noktada binlerce parti üye ve dostuyla kutlanacak. Bu fikrin çıkışında nasıl bir düşünce var? Ve kuruluşunun 100. yılında ciddi iddiaları olan bir parti için bu yaygınlığın sevindirici olduğunu düşünüyor musunuz, TKP'nin bu açıdan gözünü diktiği hedefine ulaştığı söylenebilir mi?

Türkiye Komünist Partisi yaygınlaşmayı ve yerelleşmeyi önemseyen, bu doğrultuda somut hedefleri olan bir parti. Öte yandan TKP her zaman üye ve dostlarını hareket ettirebilen, enerjik bir partidir. Bizim açımızdan önemli bir kriterdir toplu hareket etme yeteneği... Seçimden seçime siyaset yaparak dünyayı değiştiremeyiz. Toplumsal mücadeleler işyerlerinde, okulda, sokakta yürür. Bu anlamda 100. yılımızda bir kutlama için değil, örgütlü hareket etme yeteneğimizi geliştirmek için tek bir noktada toplanmak isterdik. Ancak salgın bunu çok zorlaştırıyordu. Miting alanını düzenleyebilirsiniz ancak ulaşımda güçlükler çıkıyor bu kez. Bu nedenle üç kente yaymaya karar vermiştik. Hükümet buna da izin vermedi. Bu çaptaki toplumsal etkinlikleri salgın döneminde bir inatlaşmaya taşımanın riskleri var. Bunun yerine partinin yerelleşme hedefine uygun bir 10 Eylül geçireceğiz. Yine sağlığımızı koruyarak, önlem alarak. Kısa, öz, coşkulu bir araya gelişler olacak.

- Buradan devam edersek... Geçtiğimiz yıl TKP'nin öncülüğünde onlarca noktada semtevleri açıldı. Bunların etkisi ve sayısı düzenli olarak artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan parti konferansında Birlik Sendikası'nın kurulacağı duyurulmuştu. Dün Dayanışma Meclisi'nin yola çıktığı ilan edildi. Bunlar çok iddialı, önemli adımlar. Aynı zamanda bu açılımlar TKP kadar onun dostlarına, müttefiklerine ihtiyaç duyuyor. Burayla ilgili ne dersiniz, TKP çevresiyle eskiye göre daha "uyumlu" mu olacak artık? Siz nasıl tarif edersiniz buradaki ilişkiyi?

Türkiye Komünist Partisi’nin gizli ajandası olmadığı gibi, temel ilkelerini koşullara göre geri çekme, üzerini örtme alışkanlığı da yok. Her şeyimiz ortada. TKP’ye katılmanın koşulları belli, bizim birlikte yürümek, bir müttefiklik ilişkisi geliştirmek için de beklentilerimiz çok açık. TKP düzen siyasetiyle iç içe herhangi bir zemine girmeyecek. Bir taraftan “sol”u bir taraftan emperyalist ülkeleri, bir taraftan “devrimcileri” bir taraftan sermaye sınıfını tutan, bağlayan projeler, platformlar TKP açısından meşru değil. Ama bunun dışında TKP’nin yalnız yürümek gibi bir derdi olabilir mi? Bu akılsızlık olur. Sadece ve sadece TKP kimi tuzaklardan uzak duracak. Liberalizmin çok sert, ağır bir biçimde saldırdığı bir dönem partimizin kendisini korumak için önlem alması doğal karşılanmalı. Şimdi bu önlemler sayesinde elde ettiğimiz mevzileri daha yapıcı bir biçimde değerlendireceğimiz bir döneme giriyoruz. Ve unutmayalım sekterlik, özgüven eksikliğinin sonucudur. TKP kendine güvenen bir partidir. Dostlarımıza da güveniyoruz.

- Biraz düzen siyasetine bakacak olursak... Türkiye pek övünülecek nedenlerle olmasa da dünyada en çok tartışılan ülkelerden biri son yıllarda. Bu tartışma düzen siyasetinin unsurlarında da karşılığını buluyor; kurulup yıkılan ittifaklar, birliktelikler, pazarlıklar... Hayli hareketli bir dönemden geçiyoruz. TKP, bazen dostlarının bile tavsiye ettiği şekilde bazı söylem yumuşatmalarıyla, pazarlıklarla kimi faydalar sağlayabileceği bu müsait dönemde bu tablonun mutlak olarak dışında duruyor. Neden bunu tercih ediyorsunuz, neyi bekliyorsunuz?

Sadece TKP’nin kurulduğu döneme dikkatle bakarsanız, düzen siyaseti dediğimiz şeyin nasıl bir ahlaki, vicdani, insani çürüme anlamına geldiğini fark edersiniz. Düzen siyaseti bugünkü düzenin devamını isteyen ya da onu sorgulamayan siyasetlerin tamamıdır. Bugünkü düzen içinde tutunmak, pozisyon elde etmenin amaca dönüşmesi de düzen siyasetine teslim olmaktır. Kapitalizmin insanlık açısından hiçbir meşruiyeti ve geleceği yok. Bu saptama ertelenemez, bu saptama yok sayılamaz. Bu düzen içinde kötünün iyisini elde etmeye dönük her proje, düzenin değişmesi iddiasının geriye çekilmesidir. TKP bu suça ortak olmayacak.