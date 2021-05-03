TKP: Boyun eğmeyen gazetecilere selam olsun!

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Türkiye Komünist Partisi (TKP) de bir açıklama yaptı.

TKP açıklamasında, "Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin, boyun eğeceksen gazeteciyim demeyeceksin! Yıllar önce bu sloganla çıkmıştık meydanlara... Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Ülkemiz AKP marifetiyle uluslararası istatistiklere göre basın özgürlüğünde sonuncu sırada. Boyun eğmeyenlere selam olsun!" denildi.