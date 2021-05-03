1 Mayıs engellemeleri yargıya taşınıyor

Gazeteci örgütleri 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan hemen önce Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayınlanan genelgeyi, basın özgürlüğüne karşı yeni bir engelleme olarak görüyor.

Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen ‘‘özel hayatın gizliliği’’ ile 6898 sayılı ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’’a atıfta bulunan genelge, polisin toplumsal olaylarda gazetecilerin ses ve görüntü almasını engellemeyi hedefliyor.

Genelge sonrası 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlerin gözaltına alınmalarını görüntülemek isteyen Sultan Eylem Keleş engellendi.

VOA Türkçe’ye konuşan DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, "Genelgeden hemen bir gün sonra 1 Mayıs’ta bir sürü grup sokaklara çıkmaya çalıştı, polis sert müdahalede bulundu. Bunu çekmeye çalışan gazetecilerin de görüntü almalarını engellemeye çalıştı polis. Çok hoş olmayan kötü tablolarla karşılaştık. Bir gazetecinin elinden telefonu alındı, polis tarafından yere atıldı. Gazeteciler polis tarafından zorla o eylem alanlarından uzaklaştırıldı. Hem Anayasa’ya hem de Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelere aykırı bu genelge. Basın özgürlüğüyle de tamamen çelişiyor" dedi.

Anayasa’nın 28. maddesi’nde "Basın hürdür, sansür edilemez" yazdığının altını çizen Eren, gazetecilere yönelik artan baskıların kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin basın özgürlüğünü ihlal ettiğini belirten Eren, genelgenin iptali için hukukçuların çalıştığını belirtti.

Eren, "İçişleri Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında ‘Genelge Anayasaya uygun’ dedi. Ama bütün hukukçular aykırı olduğunu söylüyor. Özel hayatın gizliliği diyor oysa toplumsal olaylarda polis bir kamu görevi yerine getiriyor. O kamu görevi esnasında gazetecilerin görüntü alması da işleri gereği. Aslında, belli ki ‘Nasıl engelleriz?’ diye düşünmüşler ve ‘özel hayat’ diye bir bahane uydurmuşlar ama bu mahkemelerden önümüzdeki süreçte döner. En azından Anayasa Mahkemesi‘nden döner. Bütün meslek örgütleri tepkili. Ve bizim hukukçularımız da çalışıyor. Önce idare mahkemesine, sonra hukuki yolları isteyerek bu genelgenin iptali ve uygulamanın durdurulması için hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu.