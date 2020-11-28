TKP Almanya Örgütleri doğumunun 200. yılında Engels’i andı

Friedrich-Engels-Allee yakınlarındaki Engels-Haus (Engels Evi) günümüzde Erken Sanayileşme Müzesi ile birlikte Endüstri Kültürü Müzesi'ni oluşturuyor. Engels’in 150. Doğum gününde müze olarak açılan Engels Evi, 1970'ten beri Friedrich Engels'in hayatı ve çalışmaları üzerine bir sergiye ev sahipliği yapıyor.