TKP Almanya Örgütleri doğumunun 200. yılında Engels’i andı

Münih:Berlin, Münih, Bremen ve Wuppertal olmak üzere Almanya’nın çeşitli kentlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri Friedrich Engels’in 200. doğum yıldönümü için bir araya gelerek Engels’in adı verilen caddelerde, yaşadığı evin önünde, meydanlardaki anıtların önünde anma etkinlikleri düzenledi.
Almanya’da bir hayalet dolaşmaya devam ediyor:
Bremen:
Engels'in 1838-1841 yılları arasında Bremen'deyken yaşadığı binanın önü.
Bina yıkılmış, ön cephesi restore edilmiş. Binanın iki cephesine de kaybedilen Alman topraklarının isimlerinin geçtiği rövanşist slogan ve kabartmalara yer verilmiş.
Münih:
Münih’in 70’li yıllarda bir sosyal konut projesi olarak kurulan Neuperlach semtinin ana caddesine, dönemin SPD’li belediye yönetimi tarafından Karl Marx ve Friedrich Engels adları verildi.
Berlin:
Eski adıyla Park an der Spree, Berlin’in Mitte semtinde İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılan Heilig-Geist-Viertel yerine Almanya Demokratik Cumhuriyeti tarafından 1974/1975'te kurulan Marx-Engles-Forumdaki en çok bilinen Marx ve Engels anıtı.
Wuppertal:
Friedrich-Engels-Allee yakınlarındaki Engels-Haus (Engels Evi) günümüzde Erken Sanayileşme Müzesi ile birlikte Endüstri Kültürü Müzesi'ni oluşturuyor. Engels’in 150. Doğum gününde müze olarak açılan Engels Evi, 1970'ten beri Friedrich Engels'in hayatı ve çalışmaları üzerine bir sergiye ev sahipliği yapıyor.