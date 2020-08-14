TKP 100 yaşında: Güzel günler göreceğiz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) kuruluşunun 100. yılında Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediği büyük buluşmalara çağırıyor:

''İnsanlık çok daha umutsuz gözüken dönemleri aşmayı, alt etmeyi başardı. Yeter ki adaletten, aydınlıktan, eşitlikten yana olanlar üzerlerine düşeni yapsın.

Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla giriyor yüzüncü yaşına. Bu ülkeyi bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz.''

İZMİR

11 Eylül Cuma, 20.00

Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu

Saat: 20:00

İSTANBUL

12 Eylül Cumartesi, 18.00

Kartal Meydanı

ANKARA

13 Eylül Pazar, 15.00

Anıtpark (Anıttepe)