TKP 100 yaşında: Güzel günler göreceğiz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) kuruluşunun 100. yılında Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediği büyük buluşmalara çağırıyor:
''İnsanlık çok daha umutsuz gözüken dönemleri aşmayı, alt etmeyi başardı. Yeter ki adaletten, aydınlıktan, eşitlikten yana olanlar üzerlerine düşeni yapsın.
Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla giriyor yüzüncü yaşına. Bu ülkeyi bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz.''
İZMİR
11 Eylül Cuma, 20.00
Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu
Saat: 20:00
İSTANBUL
12 Eylül Cumartesi, 18.00
Kartal Meydanı
ANKARA
13 Eylül Pazar, 15.00
Anıtpark (Anıttepe)
📢DAVET: GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ— TKP (@tkpninsesi) August 14, 2020
Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediğimiz büyük buluşmalara çağırıyoruz.https://t.co/CYcefTaMIs pic.twitter.com/OjWax5NLnU