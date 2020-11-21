TKG'den beş üniversite önünde açıklama: #EğitimİçinTalepEdiyoruz

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) “Eğitim Hakkı için Taleplerimiz” başlıklı imza kampanyasını İstanbul'da beş üniversitede yaptığı basın açıklamaları ile duyurdu. Üniversite öğrencilerinin, belirsiz olan bir geleceğe sırtlarında bir de borç yüküyle başlamasına karşı başlatılan kampanya, KYK kredilerinin bursa çevrilerek artırılması ve online eğitim gereçlerine ücretsiz erişimin sağlanmasını hedefliyor.

TKG geçtiğimiz günlerde başlattığı “Eğitim Hakkı için Taleplerimiz” başlıklı kampanyayı, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Teknik Üniversitesi önünde basın açıklamaları yaparak duyurdu. Tüm öğrencilerin eğitime katılabilmesi için gerekli envanterlere ulaşımının olması gerektiği ve mevcut koşullarda verilen kredilerin bursa dönüştürülerek miktarının arttırılması gerektiği belirtilen açıklama bu üniversitelerin öğrencileri tarafından okundu.

10 milyonu aşkın öğrencinin eğitimine devam edebilmek için aldığı KYK kredileri 34 milyar liraya ulaştı. Bununla birlikte her sene borcunu ödeyemeyen yüz binlerce öğrenciye yasal işlem başlatılıyor. Türkiye Komünist Gençliği, “borçlu değil öğrenci olmak istiyoruz” diyerek bir imza kampanyasına başlamıştı.

İmza kampanyası metnine buradan ulaşılabilir.