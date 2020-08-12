Ticaret savaşının yeni hedefi Hong Kong

ABD yönetimi tarafından alınan karara göre, 25 Eylül’den sonra Hong Kong’dan ABD’ye ihraç edilen ürünlere ‘‘Çin malı’’ etiketi konulacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Hong Kong ulusal güvenlik yasası nedeniyle 1992 tarihli Hong Kong Siyaseti Yasası’nın askıya alınması çerçevesinde alınan karar, Hong Kong şirketlerinin, ticaret savaşı çerçevesinde Çinli ihracatçılara uygulanan gümrük vergilerine tabi olması anlamına geliyor.

ABD Federal Kayıt Dairesi tarafından Salı günü yayımlanan duyuruya göre, 45 gün sonradan başlayarak geçerli olmak üzere, Hong Kong’dan ihraç edilen malların menşei olarak Çin’in gösterilmesi gerekecek. Kararın gerekçesi olarak Hong Kong’un Çin’e kıyasla farklı bir muamele görmesini haklı çıkaran özerkliğini yitirmesi gösterildi.

Hong Kong yönetimi ise konuya bir açıklama yaparak, ayrı bir üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvuruda bulunmaya hazırlandığı belirtti ve ABD’yi ABD’nin kendisi de dahil olmak üzere bütün tarafların çıkarlarına zarar vermek ve kafa karışıklığı yaratmakla suçladı.

Açıklamada ABD’nin Hong Kong mallarını yeniden sınıflandırma kararının, Hong Kong’un ayrı bir DTÖ üyesi olma statüsüne yönelik bir saygısızlığı yansıttığı ve DTÖ düzenlemelerine aykırı olabileceği ifade edildi.