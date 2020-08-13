Temsa Sitesi sakinleri mağdur oldu, mahkeme sürerken evleri yıkılıyor

İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi de bulunan Temsa Sitesi Riskli Rapor İstinaf mahkemesi devam ederken ve koronavirüsü ortadayken sitenin elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Site sakinleri durumu protesto etmek için bir araya geldi. Polis eyleme engel olmaya çalıştı.

İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi de bulunan Temsa Sitesi Riskli Rapor İstinaf mahkemesi devam ederken ve koronavirüsü ortadayken sitenin elektrik, su ve doğalgazı kesildihttps://t.co/irEpKJW6YO pic.twitter.com/23n92F6vW0 — soL Haber (@solhaberportali) August 13, 2020

Mahalle sakini yaşananları şöyle özetledi:

'Risk raporunu aklamaktır amaçları'

''İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Serhat Sokak Temsa Sitesi sakiniyim.

RİSK RAPORU itiraz davamız devam ederken ve korona virüsü ortadayken elektrik su ve doğalgazımız kesildi.

Velibaba Temsa sitesi yönetimi, rant peşinde 2013 yılında Hayka firmasından alınan risk raporunun hatalı olduğunu olduğunu biliyoruz.

Elimizde bizi doğrulayan deliller şöyle:

1.Hatalı raporda inşaat yılı 1980 olarak belirtilmiş. Ama inşaat 1989 yılında başlamış. (Sitemizi yapan mimar Sevtap Hn. da bu bilgiyi doğruluyor ve bizimle beraber)

2. Bina kat sayıları bazı bloklarda farklı verilmiş. (Daha yüksek kat olarak olarak belirtilmiş) 6 katlı blok raporda 9 Kat olarak hesaplanmış.

3. Raporda verilen bilgilere göre binalarımızın durur halde yıkılması gerekirken, binalarımız 1999 Gölcük(7,4), Düzce(7,2) ve Ekim 2019 da olan Silivri açıklarında (5,8) depremlerinden hasar almadan çıktı.

4. Raporda belirtilen maddi hatalar var. Karot değerleri hatalı hesaplanmış.( Basit aritmetik ortalama hesapları bile hatalı)

5.En önemlisi, raporda bulunan BRN numarasının Çevre ve Şehircilik bakanlığında kayıtlı olmadığı, ve ödeme yapılan harç makbuzlarının olması gerekirken, olmadığı tespit edildi.

Yani firmalar karot karşılığı bakanlığa bir bedel ödüyor ve bu bedelin harçlarınıda bankaya ödemek zorundalar. Ancak, bizim raporlarımızdaki karot değerleri muhtemelen başka binalardan alınan karot bilgileri. Çünkü bize ait BRN kaydı ve harç makbuzları Bakanlıkta yok. Evrak arşivinde bulunamamış.

6.Tektaş firmasının taşeronu Hayka firması 2013 de kurulup, bizden başka 3 iş yaparak 2016 da kapanmıştır.

7.Ayrıca sitenizin 27/10/2000 yılında İTÜ ye yaptırılan zeminin sağlam ve istenirse binaların güçlendirmeye uygun olduğunu belirten rapor olmasına rağmen, rantçı site yönetimi rapor örneğini bize vermediği gb. açtığımız istinaf mahkemesi davamızda karşı tarafta yer alıyor.

8. Konuyu, defalarca ilettiğimiz Pendik belediye başkanı Ahmet Cin bize karşı oldukça duyarsız ve maalesef yıkım yanlısı.

Kentsel dönüşüm yasasının amacı, binaların deprem riskine karşı dayanıklı hale getirilmesidir.. Riskli yapı olduğu tespit edilen binanın deprem riskine karşı korunması için, binanın yıkılmasından başka çare yokmudur?

Teknik açıdan bakıldığında, riskli yapının usulüne uygun şekilde güçlendirilmesi halinde, depreme karşı koruma sağlayacağı açıktır. Bu durumda, amaç deprem riskine karşı korunmak ise, binanın yıkılması yerine, güçlendirilmesi, daha pratik bir yol olarak değerlendirilmelidir.

Ama, maalesef site yönetimi, genel kurulda seçilemeyeceklerini bildikleri için, mahkeme süreci devam ederken, yangından mal kaçırır gibi, pandemi yi önemsemeden, yarın sitemizin doğalgaz ve elektriğini kesecekler.

Sitede halen yaşayan 100 konut var ve geriye gelmek isteyen komşularımız var. Desteğinizi ve süreçler tamamlanmadan bütün yaptırımları durdurmanız konusunda acil yardımlarınızı saygılarımla arz ederim .''