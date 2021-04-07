Tekel bayilerine gericilerin tehdidi sürüyor: 'İçki alan ve satanlara lanet edilmiştir'

İçki satışlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle zor durumda olan tekel bayilerine bu kez de gericiler "cami" imzalı mektuplar göndermeye, "ziyaretler" yapmaya başladı.

Mektuplarda, "Sarhoş eden her madde haramdır", "İçki alan, satan, özendirenlere lanet edilmiştir", "İçkiden sakınınız, içki kötülüklerin anası ve anahtarıdır" gibi ifadeler yer aldı. Bir tekel bayisine gelen cemaatçi de "Ayet okuyup gideceğim, siyaset yapmıyorum" dedi. Öte yandan tekel bayisindeki kişi cemaatçiyi konuşmasına izin vermeden, "Çocuklara tecavüz edilen ensar vakfı falan var. Orada okusanız bu duaları daha hayır işlersiniz" diyerek gönderdi.

Konuyla ilgili soL'a konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, son günlerde mektupların sıklaştığını, bir anda çok sayıda kentte üyelerine benzer ayetlerin geldiğini hatta bazı yerlerde "ziyaretler" yapıldığını anlattı. Tekel bayilerinin durumdan tedirgin olduğunu belirten Akbaş, bu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini duyurdu.

'Bir anda düğmeye basılmış gibi geldi, tedirginiz'

Aybaş şunları söyledi:

"Son bir aydır pek çok tekel bayisine bu tarz mektuplar sıklaştı. Hatta bazı dükkanlara cemaat üyelerinin 'ziyaretleri' başladı. 'Bu işi yapmayın, şeytana uymayın' diyorlar. Biz bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz. Bu tamamen insanların özel yaşama müdahale. Bize, 'Bu işi yapmayın' demelerinden de tedirgin olduk. Şeriatın ayak izleri gibi görüyoruz. Çok sayıda kentten ayetlerin, hadislerin yer aldığı bildiri, mektuplar gönderiyorlar. Tüm tekel bayileri platformu diye adımızı da yanlış yazarak, logomuzu kullanarak bize gönderiyorlar. Gönderenlerin tam adresleri de belli değil, İstanbul'dan, Konya'dan, Sivas'tan, Ankara'dan bir anda düğmeye basılmış gibi geliyor. Çoğu gönderende 'cami' yazıyor. Biz Türkiye'deki tekel bayileri olarak bu kişiler hakkında gereğinin yapılmasını, yasal işlemler başlatılmasını, bu 'ziyaretlerin' engellenmesini istiyoruz."

Daha önce de tekel bayilerine "tehdit" mektuplarının yollanmıştı.