Tayvan’da hamaset dorukta: Son adamımıza kadar savaşırız

Geçtiğimiz hafta taciz ve tehditlerin karşısında Tayvan silahlı kuvvetlerinin kendini koruma ve karşı saldırıya geçme hakkı olduğunu ilan eden Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin ordusunun Güney Çin Denizi’nde düzenlediği tatbikatın ardından, Çin’in Tayvan ile topyekûn bir savaşa hazırlandığına dair işaret olmadığını açıkladı.

Tayvan Çin’in Tayvan Boğazı’nın orta hattı üzerine savaş uçaklarının uçurulmasını da içeren manevralarını gözdağı verme girişimi olarak kınadı.

Tayvan Savunma Bakanı Yen De-fa parlamentoda yaptığı konuşmada ‘‘Çinli komünistler Tayvan’a yönelik provokatif eylemlerini sürdürdüler, ancak şu an geniş ölçekli bir savaş başlatmaya hazır olduklarını gösteren herhangi bir işaret yok’’ ifadesini kullandı.

Kısa süre içinde gerçekleşecek bir saldırının işaretlerinden birinin Çin’in iç bölgelerindeki askeri birliklerin doğu sahilinde toplanması olduğunu belirten Bakan, buna dair bir ize rastlamadıklarını söyledi. Yen ayrıca, Tayvan ordusunun barış zamanındaki savaş hazırlığı düzeyini koruduğunu ve alarm statüsünü yükseltmediğini kaydederek, gerektiği takdirde adanın egemenliğini ve demokrasiyi korumak için son adama kadar savaşacaklarını duyurdu.

Başbakan Su Tesng-chang ise yine parlamentoda yaptığı konuşmada Tayvan halkının kendisini ve topraklarını inatla koruyacağını, saldırganların ağır bir bedel ödeyeceklerini dile getirerek ‘‘Tayvan düşmeyecek’’ ifadesini kullandı. Su daha önce elinde bir çalı süpürgesi kalsa bile Çin saldırısına karşı koyacağını açıklamıştı.

Güney Çin Denizi’nde tansiyon yükseliyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) ihtlaflı Güney Çin Denizi’nde bulunan Paracel Adaları yakınlarında Pazartesi günü donanma tatbikatı başlattığını duyurmuştu. 1974 yılından bu yada Çin kontrolünde bulunan, ancak Tayvan ve Vietnam'ın da hak iddia ettiği Paracel bölgesinde Çin’in 18 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlediği daha önceki tatbikatlar, Vietnam ve ABD’nin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Hanoi, HKO’nun tatbikatlarının Vietnam’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Pekin ile Güney Asya Ülkeleri Birliği arasında Güney Çin Denizi’ne ilişkin kuralların belirlenmesi için sürdürülen müzakereleri çıkmaza soktuğunu açıklarken, ABD yönetimi ise tatbikatların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını belirtmiş, ama hemen ardından tartışmalı sulara iki uçak gemisi taarruz grubu göndermeyi ihmal etmemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Pazar günü yapılan açıklamadaysa, Pekin’in Güney Çin Denizi’ne dair verdiği sözleri tutmadığı ileri sürüldü. ‘‘Beş yıl önce Genel Sekreter Şi Cinping ‘Çin Sparty Adaları’nın askerileştirilmesi niyetinde değil’’ ve Çin’in askeri tesisleri heerhangi bir ülkeyi hedef almayacak ve etkilemeyecek demişti’’ ifadesine yer verilen açıklamada, buna rağmen Çin’in tartışmaları bölgeleri askerileştirmeye yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu kaydedildi. Bakanlık ayrıca Çin Komünist Partisi’nin askerileştirdiği adaları Pekin’in üzerinde meşru hak sahibi olmadığı sularda denetim kurmak için birer baskı platformu olarak kullandığını savundu.