Tayvan: Çinli komünistler kendilerine hâkim olmalı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin hava kuvvetlerine ait uçakların son iki gün içerisinde Tayvan’a yaklaşmasının, Pekin’in bütün bölge için bir tehdit oluşturduğunu ve Çin hükümetinin gerçek doğasını daha açık bir şekilde gözler önüne serdiğini ileri sürdü.

Çok sayıda Çin uçağının Cuma ve Cumartesi günleri Tayvan Boğazı’nın orta hattını geçerek Tayvan’ın hava savunma sahasına girdiği ve Tayvan’a ait savaş uçaklarının önleme yapmak üzere havalanmasına neden olduğu bildirildi.

Çin Cuma günü bir açıklama yaparak ABD ile Tayvan arasındaki yakınlaşmayı kınadığını ve Tayvan Boğazı’nda askerî tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikat kararı ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi İşleri Müsteşarı Keith Krach’in Taipei’ye düzenlediği ziyaretin ardından alınmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Tayvan Devlet Başkanı Tsai, ‘‘Bu eylemlerin Çin’in uluslararası imajına bir faydası olamadığına inanıyorum. Dahası Tayvan halkının gardını daha fazla yükseltmesine ve Çin komünist rejiminin gerçek doğasını daha da iyi anlamasına yol açıyorlar’’ diye konuştu. Bölgedeki diğer ülkelerin de "Çin’in teşkil ettiği tehdidi" daha iyi anladıklarını ileri süren Tsai, ‘‘Çinli komünistler kendilerine hâkim olmalı ve kışkırtmalardan uzak durmalı’’ ifadesini kullandı.