Tarım Bakanlığı neyi ihaleye çıkaracağını şaşırdı: Eskişehir'de kızıl geyikleri avlatmak için ihale açtı

Dersim'deki dağ keçilerinin avlatılma ihalesinin ardından, bakanlık şimdi de Eskişehir'deki kızıl geyiklerin avlatılması için ihale açtı.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlendi.

18 geyiğe vurmak 513 bin lira

İhalede, Sivrihisar ilçesi Dumluca avlağında 4 geyik için 118 bin TL, Mihalıççık ilçesi Kızılbörüklü avlağında 3 geyik için 90 bin 500 TL, Mihalıççık Ömerköy avlağında 2 geyik için 69 bin TL, Alpu ilçesi Ağaçhisar avlağında 2 geyik için 56 bin TL, Merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL, Beylikova ilçesi Sultaniye avlağında 3 geyik için 85 bin 500 TL ve yine merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL muhammen bedel biçildi.

Toplam da ise 18 geyiğin vurulması için 513 bin liralık bir ücret belirlendi.

20 Temmuz'da yapılacak

Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin vurulması için yapılacak ihale, Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacak.

Tepkiler, Dersim'deki dağ keçisi katliamını engellemişti

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Dersim'de dağ keçilerini avlatmak için ihale açmış, tüm Türkiye'den gelen tepkilerin ardından ihale şimdilik ertelenmişti.