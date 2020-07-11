'Dersim halkı olarak dağ keçilerimize sahip çıkacağız'

Dersim'in Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesinin planlandığı ihalenin 13 Temmuz günü yapılacağı kaydedildi.

Daha önce kentte avcılığın yasaklanması için imza kampanyası düzenlemiş, 2019 yılında da dağ keçilerinin gerek yasal gerekse yasadışı avlanmasına artan tepkiler üzerine dönemin Valisi Tuncay Sonel imzasıyla ildeki tüm avcılık faaliyetlerini yasaklayan bir karar alınmıştı.

Keçilerle ilgili ihaleyi sorduğumuz Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben, ihalenin engellenmesi için seferber olacaklarını belirtti ve ülkenin her yerinde spor adı altında yapılan avcılığa karşı olduklarını belirrti.

'Ciddi tepkiler söz konusu'

DEDEF Genel Başkanı Ali Haydar Ben, dağ keçisi avlamak için ihale açılmasını soL'a değerlendirdi:

''Geçen dönemde de kış aylarında benzer ihaleler ortaya çıktığında biz Dersim Dernekleri Federasyonu olarak çeşitli tepkiler vermiştik. Hem sosyal medyada duyurmuştuk, hem pratik ayağını örmüştük. Gelecek günlerde buradaki diğer unsurlar birlikte kamuoyuna olayı teşhir edeceğiz, sözleşmenin iptal edilmesini talep edeceğiz. Kurumlarımızın olduğu yerlerde tepkisel anlamda basın açıklamamızı yapacağız. Bununla birlikte de Dersim’de halkın bilmesi açısından pankartlar asacağız.

Ciddi tepkiler söz konusu. Bunu bir araya toplayacağız, ihalenin engellenmesi hiç seferber edeceğiz her şeyi.

Bunu daha da pratiğe büründürerek bu ihalenin yapılmaması için bütün mücadele araçlarını seferber edeceğiz. Pratik adımlar atacağız.

'İhaleye girenler keçileri katletmesin'

Bu ihaleye girenlere çağrılarımız olacak, dağ keçilerini katletmemeleri için. İhalelere girmemeleri için çeşitli röportajlar vereceğiz. Dersim halkı için dağ keçileri kutsaldır. En azından geçmiş tarihimize baktığımızda. Dağ keçileri Hızır’ın dağlarıdır. Dersim halkı için kutsaldır. Hem Dersim halkı olarak, hem federasyon olarak keçilerimize sahip çıkacağız. Sadece Dersimliler değil, ülkenin birçok yerindeki bu tarz spor adı altında avcılığa karşıyız.''

'Hayvanların öldürülmek üzere satışa çıkarılmasını kabul etmiyoruz'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan hayvanların metalaştırılmasının bir sistem sorunu olduğa işaret etti ve avcılığın spor değil katillik olduğunu söyledi.

soL'a konuyla ilgili neler yapacaklarını anlatan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan şunları söyledi:

''İsminde koruma ifadesi geçen kurul, korumakla yükümlü olduğu hayvanları öldürmek için satışa çıkarıyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Üstelik olay görünenden çok farklı. Avcılığın arkasında çok büyük bir silah sanayi var. Sektör oluşturuyor. Belli başlı büyük şirketler var av turizmi yapan. Bu ihalelerde çok ciddi bir rekabet oluyor, bu hayvanların paraları çok büyük seviyelere çıkabiliyor. Yaşlanmış hayvanları vurmakla savunuyorlar. Oysaki doğanın kendi içinde bir dengesi var ve biz buna müdahale ettikçe ve kar odaklı hareket ettikçe aslında kendi sonumuzu hatırlıyoruz.

'Hayvanların metalaştırılması bir sistem sorunu'

Etik olarak değerlendirdiğimizde de, sadece daha zeki olduğumuz için tıpkı bizim gibi acı çeken, bizim gibi acı çekmeme hakkına sahip olan canlıların hayatı üzerinde söz hakkına sahip olmamız kabul edilemez. Hiçbir şekilde etik değil. Hayvanların metalaştırılması, metalaştırılan diğer şeyler gibi bir sistem sorunudur.

Avcılık bir spor değildir. Spor iki eşit tarafından gerçekleşen bir müsabakadır ve sonucu ölüm olmaz. Burada kendini savunma şansı olmayan bir canlıya silah doğrultan, bunu yaparak bundan zevk alan insanlardan söz ediyoruz. Bunlar sporcu değil, katildir. Dolayısıyla bizim asıl hedefimiz avcılığın tamamen yasaklanması. Fakat bir yandan da bunun zorlaştırılması için atılan adımları desteklemek zorunda kalıyoruz.

'İhaleye giren kişilerin ifşa edilmesini istiyoruz'

HAYTAP olarak bu ihaleye giren kişilerin, bu hayvanları alan kişilerin ifşa edilmesini istiyoruz. Sonuçta bunlar çok zengin kişiler. Belki firmalarının boykot edilmesini bugünlerde aramızda tartışıyoruz. Böyle bir yöntem izleyebiliriz. Her yerde avcıların yaptığı vahşeti ifşa etmeye, avcılık karşıtı kampanyalar yapmaya devam edeceğiz.

'Tehditler bizleri yıldıramaz'

Bizi sürekli tecavüz etmek ve öldürmekle tehdit ediyorlar. Bizleri yıldıramayacaklar. Biz her zaman en temel hak olan yaşam hakkının ve hayvanların yanında olacağız. ''