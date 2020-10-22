'Tarikatın da iyisi var kötüsü var' diyerek saldırdılar

İzmir'de Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Bornova metro çıkışında partinin haftalık yayını Boyun Eğme dergisinin satışı sırasında gericiler tarafından saldırıya uğradı.
Saldırı sonucunda üç parti üyesi yaralandı.
Olayın ardından TKP şu açıklamayı yaptı:
"İzmir Bornova metro çıkışında TKP’nin haftalık yayını Boyun Eğme dergisini okurlarına ulaştıran üyelerimiz gericiler tarafından saldırıya uğradılar. “İyi tarikat var kötü tarikat var, hepsini aynı kefeye koyamazsınız denilerek” başlayan saldırıda üç parti üyemiz yaralandı.
İstanbul’da da geçtiğimiz günlerde benzer bir saldırı yaşanmış ve TKP üyeleri parti çalışmalarına devam ederek karşılığını vermişlerdi. Saldırganların kimliği İstanbul’da da belliydi, İzmir’de de.
Gericilerin hedefi ise tek başına biz değiliz. Gericilik sadece bizim siyasetimize ve üyelerimize karşı bir tehdit değil; tehdit edilen ülkemiz. Türkiye tehdit ediliyor!
Cumhuriyetle, laiklikle, bilimle, sanatla, kadınla kavgalılar, çünkü aydınlık bir ülkede yaşamaya tahammülleri yok. Çünkü karanlık bir ülke, düşünmeyen insan demek, karanlık bir ülke emeğine sahip çıkmayan insan demek; küçük azınlığın ceplerini daha da şişirmesi demek.
Ama karanlık değil aydınlık kazanacak. Tekrar ifade edelim; tarikatın, cemaatin iyisi yoktur. Türkiye’de tarikatların varlığını iyi ve kötü üzerinden tartışan tüm siyasetçiler, bu sömürücü düzenin varlığını güçlendirmektedirler.
Bu ülkenin insanları karanlığa asla geçit vermeyecek. Ülkenin komünist partisi eşitlik ve özgürlük mücadelesine güçlenerek devam edecek.
Bağımsız, özgür, egemen, laik ve sömürüsüz bir Türkiye için mücadeleye çağırmaya devam ediyoruz. TKP gönüllülerini çoğaltalım, bu düzeni birlikte değiştirelim."
İzmir’de Boyun Eğme dergisini okurlarına ulaştıran üyelerimiz gericiler tarafından saldırıya uğradı.— TKP (@tkpninsesi) October 22, 2020
Yanıtımız net: TKP eşitlik ve özgürlük mücadelesine güçlenerek devam edecek!
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