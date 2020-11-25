Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Taksim metro istasyonu kapatıldı duyuruldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
DHA'nın haberine göre, 56 yaşındaki Önder Buruloğlu'nın Hacıosman yönünde giden metro hareket halindeyken raylara atladığı söylendi. İddiaya göre İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro istasyonu giriş ve çıkışlara açıldı.