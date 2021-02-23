Tahran ve Seul, İran varlıklarının serbest bırakılması konusunda anlaştı

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmat ve Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi Yu Jang Hian, İran'ın ABD yaptırımları kapsamında Güney Kore'de dondurulan varlıkların ülkeye transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği'nin talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşmede konuşan Hemmati, "Güney Kore'nin adımını memnuniyetle karşıladık. Ancak İran, son yıllarda Kore bankalarının işbirliğine yanaşmaması nedeniyle oluşan zararlara ilişkin hakkını arayacak" diye konuştu.

Hemmati, "İran İslam Cumhuriyeti, Kore bankalarında bulunan kendi varlıklarını kullanmaktan alıkonuldu, çünkü bu bankalar, tamamen ABD'nin İran'a dönük baskıları doğrultusunda hareket etti" diye ekledi.

Hemmati''nin ardından söz alan Yu Jang Hian, hükümetinin, İran varlıklarının ülkeye taşınması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağını ve transferde bir sınırlılık yaşanmayacağını söyledi.

Toplantı sırasında, İran'ın varlıklarının belli noktalara transferi ve İran Merkez Bankası'nın varlıkların aktarılacağı bankalar ve aktarılacak miktara ilişkin kararlarına dönük anlaşma sağlandı.

İran Hukuki İşler Başkanı Yardımcısı Laya Joneidi, bu ayın ortasında yaptığı açıklamada, Güney Kore'de bulunan varlıkların serbest bırakılması konusunda diplomatik bir yol bulunmazsa, ülkesinin varlıklara erişebilmek için uluslararası mahkemelere başvuracağını açıklamıştı.