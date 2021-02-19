ABD'den bir İran manevrası daha: Diplomasi yolu açık

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price 17 Şubat günü katıldığı basın toplantısında İran'la ilgili soruları da yanıtladı.

Bir gazetecinin kendisine yönelttiği soru şöyleydi: "Ulusulararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Tahran'a gidiyor, muhtemelen görmüşsünüzdün. Ruhani'nin de "siz yükümlülüklerinizi yerine getirirseniz, biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getiririz" sözlerini de görmüş olduğunuzu umuyorum. Lütfen görüşmeyiz, pazarlık etmeyiz demeyin ama bu sizin için kabul edilebilir bir şey mi? Ya da bu sizce çalışmaz mı? Ya hep ya hiç. Onlar kademeli olarak dönerse, siz de kademeli olarak döner misiniz?"

Price, soruyu yanıtlarken bir arkaplan bilgisi olarak İran'ın nükleer programı konusunda çizgi dışına çıkan adımlar attığını, 2015 anlaşmasıyla belirlenmiş yükümlülüklerini terk ettiğini iddia etti ve şöyle konuştu: "İşin iyi tarafı şu: Bu adımların hepsi geri alınabilecek adımlar ve diplomasi yolu hâlâ açık. Ve şunu söylemeliyim, bizim ve partnerlerimizin altını çizdiğimiz gibi, İran bu adımları geri almalı ve sadece bölgedeki müttefiklerimizin ve partnerlerimizin değil tüm dünyanın güvendiği UAEK güvencelerini sekteye uğratacak yeni adımlar atmaktan uzak durmalıdır.

Bu kürsüden daha önce duyduğunuz, ABD Başkanı'ndan duyduğunuz, bakan Blinken'dan duyduğunuz bir şey hâlâ geçerlidir: Eğer İran anlaşmaya tam olarak uyarsa, biz de aynısını yaparız. Önemli nokta şu ki, ve bizden de duydunuz bunu, anlaşma bir zemin sadece, bir tavan değil, 2015'in ötesine geçmek, etkinliğini uzatmak ve güçlendirmek istiyoruz."

Rusya önceliği İran'la ilişkileri yumuşatıyor mu?

Trump - Biden geçişi sırasında ABD dış politikasının bazı önceliklerinin değiştiği bir sır değil. Biden, ABD'nin geri çekildiği ya da etkisizleştiğini düşündüğü alanlarda müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirerek adımlar atmayı öngörüyor. Bu çerçevede, bazı öncelikler belirlendiği, odaklanma, hedef daraltma gibi tercihlerin gündemde olduğu anlaşılıyor.

İran'la ilgili olarak gelen "yumuşama" sinyalleri, ABD'nin bu ülkeyi kendi bölge politikaları içinde farklı şekilde konumlandıracağından çok Rusya'yla rekabete öncelik verirken İran'ı mümkün olduğu kadar Rusya'dan uzaklaştırmak isteyeceğine yorulabilir.