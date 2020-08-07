'Tacizciyi döven' kuryenin işten çıkartılmasıyla ilgili Getir’den açıklama

Sipariş uygulaması Getir, genç bir kadına tacize müdahale ettiği belirtilen ve işten çıkarılan kurye Doğan Kaya ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada olayın duyulmasının ardından açıklama yapan Getir, Kaya'nın "zihinsel engelli kartı taşıyan yaşlı bir kişiyi dövdüğünü" kaydetti.

“Bir yanlışın başka bir yanlış ile düzeltilmesi mümkün değildir. Bayimize bağlı kuryenin bizzat şiddete başvurarak 'suç' teşkil eden bir davranışta bulunması ve cezalandırıcı rolünü üstlenmesi kabul edilemez" denilen açıklamada, "Bayimiz durumu Doğan Kaya ile paylaşmış ve mağduriyetine sebep olmayacak şekilde, tüm kanuni haklarını ödeyerek iş akdini sona erdirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Getir’in olaya ilişkin açıklaması şöyle: