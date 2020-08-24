‘Tablo çok ağır, yaşananlar HES’lerin, bilinçsiz dere ıslahlarının bir sonucu’

AKP’nin Karadeniz’e yönelik yağma ve rant politikaları bir kez daha halka afet olarak döndü. Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası çok sayıda yurttaş hayatını kaybederken, hâlâ kayıp olan yurttaşlar bulunduğu belirtiliyor. Yurttaşların evlerinin, esnafın dükkanlarının da büyük zarar gördüğü felaket sonrası AKP yine kendini aklama peşindeyken, sel felaketinin ilçedeki etkilerini, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ile konuştuk.

'Kayıplar var, hasar büyük'

“Tirebolu ilçesinde 3 asker kayıp, arama çalışmaları sürüyor, sivil kayıplar var” diyen Tığlı, “Yağdare’de kayıp ve ulaşılamayan yurttaşlar var. Dereli’de hasar çok büyük, hem kayıplar ve hem de ilçedeki dükkanların neredeyse tamamı sular altında kalmış durum” ifadesini kullandı.

'Kent afet bölgesi ilan edilmeli'

İl genelinde oluşan bu çok ciddi hasar nedeniyle bir an önce kentin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini dile getiren Tığlı, hasarın en büyük nedeninin bilinçsizce yapılan HES’ler, dere ıslah adımları olduğunu vurguladı.

'Sorumlular ortaya çıkarılmalı'

Tüm bu adımların hızlıca Meclis gündemine gelmesi, sorumluların ortaya çıkarılması ve kentteki yaraların sarılması gerektiğini dile getiren Tığlı, kentteki tabloyu yakından takip ettiklerini, tablonun daha da ağırlaşmamasını dilediklerini sözlerine ekledi.