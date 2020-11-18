Sürücü kurslarının ürkütücü gerçekleri: Eğitimler eksik, sertifikalar kiralık

Çorlu’da bir sürücü kursunda direksiyon dersleri veren eğitmen pandemi öncesi ve sonrası sürücü kurslarında emekçilerin neler yaşadığını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak anlattı. Yönetmeliğe göre haftada 40 saat olan çalışma süresinden daha fazla ve asgari ücretle çalıştıklarını belirten eğitmen, sürücü kurslarında çalışan emekçilerin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Sürücü kurslarında adaylara zorunlu verilmesi gereken teorik derslerin yapılmadığını belirten sürücü kursu emekçisi, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre B sınıfı ehliyet alacak adaylara zorunlu 14 saat verilmesi gereken direksiyon eğitimi genellikle ve sıklıkla 4-6 saat verildiğini, her iki durumun da MEB tarafından denetlenmediğini ifade etti.

'Kâğıt üzerinde çalışıyor görünen birçok personel mevcut'

Direksiyon eğitmenlerinin büyük çoğunluğunun asgari ücrete çalıştırıldığını belirten eğitmen, “kâğıt üzerinde çalışıyor görünen birçok personel mevcut. Bu personeller eğitime fiili olarak katılmıyor. Sertifikalarını sürücü kursuna kiralıyorlar. Bu sertifika karşılığında belli ücretler alıyorlar. Bir direksiyon eğitmenine bir ayda en fazla 14 aday kaydedilmesi gerekirken bu sayı aşılıyor. Yönetmeliğe göre direksiyon eğitmenlerinin verebileceği ders saati sayısı haftada 40, ayda 160 saat iken bu sayıların çok çok üzerine çıkılmakta ve eğiticilerin yorgunluğundan kaynaklı iş güvenliği riski ortaya çıkmaktadır” dedi.

Direksiyon sınavlarındaki görev ücretlendirmelerinin eşitsiz dağıtıldığını belirten eğitmen, “bir direksiyon sınavının yapıldığı gün, MEB’e bağlı öğretmenler, şube müdürleri, komisyon başkanları; emniyet müdürleri, trafik polisleri; kaymakamlar, valiler ücret alırken ve bu ücretler hiyerarşiye göre artarken biz direksiyon eğitmenleri ekstra hiçbir ücret alamıyoruz. Çalışanı olduğumuz kursun verdiği aylık ücrete tabi tutuluyoruz” dedi.

Sürücü kursu emekçisi, direksiyon eğitmenleri olarak sürekli riskli bir ortamda çalışmak zorunda kaldıklarını belirtirken, “direksiyon eğitimleri sistemdeki kayıtlara göre yapılmıyor. Hangi adayın hangi eğiticiden eğitim alacağı kâğıt üzerinde belirlenmesine rağmen bu plana eğitimler sırasında uyulmuyor. Bu plansızlık ve düzensiz uygulama pandemi sürecinde virüsün yayılımını artırdığı gibi hastalığın takibini de zorlaştırıyor. Bu durum motivasyonumuzu olumsuz etkiliyor” dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan sürücü kursu emekçisi tüm bu sorunlara karşı birlik olmanın önemli olduğunu, yan yana gelinmesi gerektiğini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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