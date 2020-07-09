Süper Lig'de yeni sezonun ayrıntıları belli oldu: Yabancı kuralı değişti

Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihini 11 Eylül olarak açıklamıştı.

Yeni sezonun diğer ayrıntıları da belli oldu.

2020-2021 futbol sezonunun 1. transfer dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer dönemi ise daha sonra açıklanacak.

14 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalanabilecek

Yabancı kontenjanına ilişkin de bilgi veren TFF, Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüplere en az 1 yabancı oyuncunun 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi.



Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

Ayrıca en fazla 14 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalama kuralı, 2021-2022 sezonunda 12'ye düşürülecek. 2022-2023 sezonunda ise en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalanabilecek.

1.Lig'de yabancı oyuncu sınırı

TFF 1.Lig'de de üç sezon için yabancı oyuncu sınırı belli oldu.

Belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre, Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8, 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. 2022-2023 sezonunda da bir önceki sezonun yabancı oyuncu kuralı geçerli olacak.

Uluslar Ligi, Sivas'ta

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Macaristan mücadelesi 3 Eylül'de Sivas'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali, İstanbul'da oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası final maçının da tarihi ve oynanacağı yer belli oldu.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maç, 21.30'da başlayacak.