'Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı' iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın salgına yakalandığı öne sürüldü.

6 gündür tedavi görüyor

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, koronavirüs vakaları önce Soylu'nun Ailesi'ni ardından Süleyman Soylu'yu yakaladı.

Habere göre, tedavi altına alınan Soylu bu nedenle kendisini karantinaya aldı. İzmir'e de gitmedi.

Konuya ilişkin Gerçekgündem'de yer alan habere göre ise, Soylu ve eşi 6 gündür koronovirüs tedavisi görüyor.

İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı

Odatv'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da koronavirüse yakalandı.

Kalın'ın da testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu öğrenildi.