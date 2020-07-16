TKP Ankara İl Örgütü ve Solcu Liseliler'den açıklama: Genç yoldaşımızı kaybettik...

Ankara'da meydana gelen bir trafik kazasında, 19 yaşındaki TKP üyesi Umut Gündüz yaşamını yitirdi.

Gündüz'ün hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü ve Solcu Liseliler ortak bir açıklama yaptı.

"Genç yoldaşımızı kaybettik" başlığını taşıyan açıklama şöyle:

TKP üyesi Umut Gündüz Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yalnızca 19 yaşındaydı. Sporun çeşitli dallarıyla profesyonel olarak ilgileniyor, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarına hazırlanıyordu. Umut arkadaşlarıyla kilometrelerce yol kat eden bir bisikletçiydi aynı zamanda. Tarihin akışını değiştirmiş büyük devrimcilerin biyografilerini okumayı severdi. Kendisi de geleceğe ilişkin büyük umutları ve hayalleri olan çalışkan, genç bir devrimciydi. Bisikletli çekilmiş bir fotoğrafının üstüne şu notu düşmüştü: “Hayat sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri tutar.”

Yoldaşımızın enerjisi, merakı ve hayalleri ülkemizin aydınlık geleceği için verdiğimiz mücadelede yaşayacak.

Umut'un hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın hukuk sürecinin takipçisi olacağız.

Başta ailesi olmak üzere, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Solcu Liseliler

TKP Ankara İl Örgütü