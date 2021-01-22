Soylu'ya hakaretten serbest bırakılmıştı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan E.E. yeniden gözaltına alındı. E.E. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakan Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında süren soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelenen E.E., Erdoğan'a hakaret içerdiği iddia edilen paylaşımları nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soylu 'provokasyon sayacağım' demişti

Soylu konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" demişti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise Soylu'ya yanıt olarak yorumlanmıştı. Gül açıklamasında "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" demişti.