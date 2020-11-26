'Erdoğan'a hakaret' suçuyla yargılananların sayısı 29 bin 704’e çıktı

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" başlıklı TCK 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi.
Söz konusu kanun teklifinde, Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısının 29 bin 704 olduğu ifade edildi.
Koç'un kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı:
- Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’te Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştiri ve isnatlarla mücadele etmek için yaygın şekilde kullanılmaya başlanan madde, 1 Ekim 2019’a kadar en az 60 gazetecinin hapis, ertelemeli hapis ve para cezasına mahkûm edilmesine zemin oluşturdu. Örneğin; 2018 yılında toplam 20 gazeteci bu madde temelinde toplam 38 yıl 5 ay 4 gün hapis (6 yıl 10 ay 12 günü ertelendi) ve 35 bin TL de adli para cezasına mahkûm edilmişti.
- Cumhurbaşkanlarının dönemlerine göre hakkında mahkûmiyet kararı verilen sanık sayılarını incelediğimizde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde ilgili sanık sayısı 71, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık döneminde ise hakkında mahkûmiyet kararı verilen sanık sayıları bir önceki döneme göre yaklaşık 23 kat artış göstererek toplam 5.683 oldu. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan adalet istatistiklerine göre 2009 yılından bu yana yer alan hapis cezası kararları da son yıllarda oldukça artış gösterdi. TCK tarafından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminin son 6 yılında toplam 65 hapis cezası kararı verilmişken, 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk 4 yıllık döneminde ise bu rakam 1575’e çıktı.
- Yargılananlardan hapisle cezalandırılanların sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi. 2019 yılı rakamlarıyla Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında hapis cezasıyla cezalandırılanların sayısı 2 bin 663 oldu. Erdoğan’ın 2014 yılında başlayan ilk Cumhurbaşkanlığı döneminde TCK’nin 299’uncu maddesi gereğince yargılanan yurttaş sayısında önceki yıllara oranla büyük bir artış yaşandı. 2018 yılının sonunda sanık sayısı 17 bin 406’ya çıktı. 2018’de 5 bin 233 kişi yargılanırken 2019 yılında bu sayı iki katından daha fazla artışla 12 bin 298 oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’ a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısı 29 bin 704’e çıktı.