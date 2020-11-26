'Erdoğan'a hakaret' suçuyla yargılananların sayısı 29 bin 704’e çıktı

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" başlıklı TCK 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Söz konusu kanun teklifinde, Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısının 29 bin 704 olduğu ifade edildi.

Koç'un kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı: