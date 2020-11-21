'Soros'un daha önce bazı ülkelerde seçimleri nasıl kazandığını gördük'

Moldova'da geçen hafta ikinci turu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde, liberal ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Maya Sandu karşısında mağlup olan eski Devlet Başkanı ve Sosyalist Parti adayı İgor Dodon, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RT kanalına mülakat veren Dodon, "Soros'un daha önce bazı ülkelerde seçimleri nasıl kazandığını görmüştük. Sandu, Rusya karşıtı bir dış politika yürürlüğe koyarsa iyi şeyler olmaz" ifadesini kullandı.

Ancak Moskova'nın "bilgelik göstereceğini" ve Moldova halkına yardım etmeyi sürdüreceğini umduğunu kaydeden Dodon, şöyle devam etti:

"Sandu, üç gün içinde konumunu değiştirdi ve Rusya'yla işbirliğine yönelik kampanya vaatlerinden vazgeçti. Sandu'nun Rus barış güçlerini Dinyester'den çıkarma çağrısı ciddi bir hata. Hata ve aynı zamanda Ukrayna'ya 'Donbass'a daha fazla baskı yap' tavsiyesi."

Öte yandan birçok Moldova yurttaşının dengeli bir dış politika istediğini dile getiren Dodon, halkın hem AB hem de Rusya'yla dostluk istediğini öne sürerek, ana dili Rusça olan yurttaşların ülke nüfusunun yüzde 35 ilâ 40'ını oluşturduğunu hatırlattı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moldova'daki seçimlerden önce Rusya'ya yakın Dodon'un kazanması hâlinde ülkede bir renkli devrim girişimi yaşanacağını söylemişti.