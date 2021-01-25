soL TV'de 25 Ocak programı

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.00 soL Kültür

Celal Kadri Kınoğlu ile söyleşi

soL Kültür’ün bu haftaki konuğu oyuncu Celal Kadri Kınoğlu. Oyuncunun üniversite döneminde “Genç Oyuncular” ile başlayan ve bugüne ulaşan tiyatro yolculuğunu, bu yolculuğa birlikte başladığı arkadaşlarından Tunç Tatoğlu ile birlikte konuştuk.

20.00 soL Bakış

Esnafın durumu

Pandemi döneminde işleri büyük oranda azalan, sigorta prim borçlarını ödeyemeyen birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. soL Bakış bu programda esnafın durumunu mercek altına alıyor.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

ABD’de Kongre baskını ve Biden dönemi

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Ceyda Karan moderatörlüğünde Mustafa Türkeş, Tolgahan Akdan ve Erhan Nalçacı ABD’deki Kongre baskını ve Biden dönemini canlı yayında tartışıyor.