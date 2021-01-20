soL TV'de 20 Ocak programı

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

20.00 soL Bilim ve Aydınlanma: Pandemide 3. Dalga psikiyatrik sorunlar mı?

Bu haftaki soL Bilim ve Aydınlanma programımızda konuğumuz Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Koray Başar. "Pandemide 3. Dalga psikiyatrik sorunlar mı?" başlıklı söyleşimizde salgını ve ortaya çıkardığı psikiyatrik sorunları ele aldık. Ayrıca programda güncel tartışmalardan Türkiye Psikiyatri Derneği'nin çalışmalarına, kronik hastalığı olanlardan pandemiden olumsuz etkilenen dezavantajlı gruplara geniş bir alanı ele aldık.

21.00 Kemal Okuyan’la Gündem: Erdoğan'ın reform paketinden ne çıkacak?

Kemal Okuyan'la Gündem programında bu hafta TKP Genel Sekreteri'ne soruları gazeteci Şule Aydın yöneltiyor.