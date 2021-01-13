soL TV'de 13 Ocak programı

soL TV'de bugün 20.00'de soL Bilim ve Aydınlanma, 21.00'de Kemal Okuyan’la Gündem programları yer alacak. Program içerikleri şu şekilde:

20.00 soL Bilim ve Aydınlanma - “Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi” kitabının gelişim öyküsü

soL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta Alaeddin Şenel'den "Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi" kitabının gelişim öyküsünü dinleyeceğiz. Aynı zamanda Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bulunan "Objelerle insanlık tarihi müzesi"nin birkaç objesini tanıyacağız. Yapıtın öyküsü Siyasal Bilgiler kürsüsündeki "siyasal düşünceler" dersinin felsefi içeriğini genişletip tarihsel ve ekonomik ilişkisini kurarak başlıyor. Sınıflı toplumlar tarihinin öncesine giden tarihi yorumlayarak gelişiyor ve avcı - toplayıcı komünal yaşama uzanıyor. Ancak insanı insan yapan alet üretim sürecinin köklerinin biyolojik evrimde olduğunu da unutmuyor. Yıllar içinde dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan kültürel objelerle insanlık tarihinin öyküsü görsellik kazanıyor.

21.00 Kemal Okuyan’la Gündem - AKP Türkiyeyi nereye götürüyor, ABD nereye gidiyor, Halk çaresiz mi ?

Kemal Okuyan'la Gündem programında bu hafta ABD'deki gelişmeler var. soL'daki "ABD’de işgal ve Yenikapı ruhunun Atlantik ötesinde hortlaması" başlıklı yazısı çok tartışılan Okuyan son gelişmeler ışığında emperyalizmin başkentindeki gelişmeleri yorumlayacak. Türkiye siyasetinin de ısındığı bugünlerde Gazeteci Gökhan Kazbek soracak, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlayacak.