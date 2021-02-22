soL Kültür’ün bu haftaki konuğu oyuncu İlyas Salman. Salman, sanat ve mücadele yolculuğunun dününü ve bugününü sanatçı dostu Orhan Aydın ile birlikte anlatıyor.
soL TV'de yayında:
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Haber Merkezi
soL Kültür'de İlyas Salman'la söyleşi
Oyuncu İlyas Salman bu akşam soL Kültür'e konuk oluyor.
Haber Merkezi
soL Kültür’ün bu haftaki konuğu oyuncu İlyas Salman. Salman, sanat ve mücadele yolculuğunun dününü ve bugününü sanatçı dostu Orhan Aydın ile birlikte anlatıyor.
soL TV'de yayında: