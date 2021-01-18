soL Haber Telegram kanalı seçme haberlerle yayında

Elektronik iletişim tarihine muhtemelen "WhatsApp sözleşmesi" olarak geçecek gelişmenin ardından farklı sosyal medya ve iletişim platformlarına popüler mizahi ifadesiyle kavimler göçü yaşandı.

Bu sırada ülkemizdeki pek çok elektronik yayın da yeni Telegram kanalları açtı ya da kullanageldiği kanalları bir kez daha duyurdu.

Bir grup soL gönüllüsünün 22 Şubat 2018'de ilk mesajlarını yayınladıkları ve soL'dan haberleri paylaşmak için kullandıkları solhaber Telegram kanalı da geçtiğimiz günlerde soL'un seçilmiş haberlerini ve duyurularını yaymak üzere sol.org.tr yayıncılığının bir parçası haline geldi.

Telegram kullanıyorsanız, soL Haber kanalına t.me/solhaber katılabilirsiniz.