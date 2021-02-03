soL Bilim ve Aydınlanma: Pandemi sürecinde uzaktan eğitim

soL TV'deki soL Bilim ve Aydınlanma programında, Aydınlanma Sohbetleri'nde bu hafta neredeyse bir yıldır süregelen Covid-19 pandemisi boyunca uygulanan uzaktan eğitim ele alındı.

Bu süreçte çocuklar neler yaşadı, eğitimciler nelerle yüzleşti ve neler yapılabilirdi, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencisi Yavuz Köroğlu sordu, Fen Bilgisi Öğretmeni ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenim Bilimleri Doktora öğrencisi Nazlı Can Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) dergisine beraber yazdıkları makale üzerinden yanıtladı.

İlgili MDT makalesine buradan ulaşabilirsiniz.